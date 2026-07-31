Mattle fordert Kahlschlag
Vorschrift ist Vorschrift: 50.000 Normen bringen das Fass zum Überlaufen
Technische Bauvorschriften und bürokratische Hürden nehmen spürbar überhand, dazu kommt noch eine Flut von neuen Normen. Das wirkt sich vor allem auf den Wohnbau kostensteigernd aus.
© KristianSeptimiusKrogh
Überschießende Bauvorschriften, zu viele Auflagen und Normen. Die Länder proben den Aufstand. Landeshauptmann Mattle fordert Kahlschlag, scharf kritisiert er nationale Normungsinstitute.
Kommentare