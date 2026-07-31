Kommentar

Visionslose Parteienförderung

Peter Nindler

Kommentarvon Peter Nindler

Die öffentliche Parteifinanzierung garantiert politische Unabhängigkeit. In der Ausgestaltung gibt es viel Luft nach oben, auch bei Anreizen für mehr Frauen in der Politik. Vor allem in Tirol.

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