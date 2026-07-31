- Überblick
- Newsticker
- Tirol
expand_more
- Politik
expand_more
- Wirtschaft
expand_more
- Panorama
expand_more
- Sport
expand_more
- Leben & Freizeit
expand_more
- Kultur
expand_more
- Auto & Motor
expand_more
- Tirol live
- Podcasts
- Tourentipps
- Leserfotos
Kommentar
Visionslose Parteienförderung
Kommentarvon Peter Nindler
Die öffentliche Parteifinanzierung garantiert politische Unabhängigkeit. In der Ausgestaltung gibt es viel Luft nach oben, auch bei Anreizen für mehr Frauen in der Politik. Vor allem in Tirol.
© 2026 Tiroler Tageszeitung Online - Alle Rechte vorbehalten
Kommentare