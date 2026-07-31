Mehr als 25.000 Gäste bei den Promenadenkonzerten

Die Veranstalter melden für die 31. Ausgabe der Konzertreihe einen Besucherrekord. Zu den Mitwirkenden im Innenhof der Innsbrucker Hofburg zählten Christian Thielemann, die Münchner Symphoniker und das Tiroler Symphonieorchester Innsbruck.

Innsbruck – Mit dem Abschlusskonzert am Donnerstagabend gehen die 31. Innsbrucker Promenadenkonzerte zu Ende. Nach Angaben der Veranstalter besuchten mehr als 25.000 Menschen die insgesamt 27 Konzertabende im Innenhof der Innsbrucker Hofburg. Damit sei ein neuer Besucherrekord erreicht worden.

Im Durchschnitt kamen demnach mehr als 925 Besucherinnen und Besucher pro Abend. Im Innenhof stehen 740 Sitzplätze zur Verfügung. An mehreren Abenden wurde mit jeweils 1210 Gästen die maximale Kapazität einschließlich der Stehplätze erreicht.

Sandra Pires trat bei den 31. Promenadenkonzerten auf. © Kaufmann

Insgesamt traten 32 Ensembles und Orchester auf. Das Programm reichte von symphonischer Musik und Blasmusik bis zu Jazz und Weltmusik. Zu den Mitwirkenden zählten Stardirigent Christian Thielemann, die Münchner Symphoniker, das Tiroler Symphonieorchester Innsbruck, der Jazztrompeter Jon Faddis und die Sängerin Sandra Pires. Außerdem waren unter anderem die Formationen Federspiel und Balkan Paradise Orchestra bei den Promenadenkonzerten zu Gast.

Die nächste Ausgabe der Innsbrucker Promenadenkonzerte ist vom 3. bis 30. Juli 2027 geplant. (TT)