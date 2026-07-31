Längerer Zivildienst? Warum Heeresministerin Tanner mit rascher Pflicht rechnet

Die Dreierkoalition will den Wehrdienst verlängern und wartet beim Zivildienst noch zu. Heeresministerin Klaudia Tanner (ÖVP) verteidigt den Kompromiss, auch wenn sie ein anderes Modell bevorzugt hätte. Sie beharrt auch in Zeiten von Sparbudgets auf Milliarden-Investitionen für das Heer.