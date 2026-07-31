Heer und Zivildienst neu
Längerer Zivildienst? Warum Heeresministerin Tanner mit rascher Pflicht rechnet
Verteidigungsministerin Klaudia Tanner und die ÖVP hätten das Modell der Wehrdienstkommission und eine verpflichtende Verlängerung des Zivildienstes bevorzugt.
© APA/Fohringer
Die Dreierkoalition will den Wehrdienst verlängern und wartet beim Zivildienst noch zu. Heeresministerin Klaudia Tanner (ÖVP) verteidigt den Kompromiss, auch wenn sie ein anderes Modell bevorzugt hätte. Sie beharrt auch in Zeiten von Sparbudgets auf Milliarden-Investitionen für das Heer.
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