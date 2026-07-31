Katastrophen vorbeugen
Bauprojekt im Gange: Sieben Millionen Euro für Schutz vor Muren in Ramsau
(v.l.) Landeshauptmann-Stellvertreter Josef Geisler, Bürgermeister von Mayrhofen Hans Jörg Moigg, Bundesminister Norbert Totschnig, Nationalratsabgeordneter Josef Muchitsch und Bürgermeister von Ramsau Friedrich Steiner besichtigten am Donnerstag die Baustelle beim Eckertaubach.
© Viktoria Imp
Immer wieder sorgen Muren dafür, dass Straßen und Häuser verschüttet werden. Zwischen Ramsau und Mayrhofen wurde deshalb heuer mit Sanierungsarbeiten am Eckertaubach begonnen, um Katastrophen früh genug entgegenzuwirken.
Kommentare