Zehn Vermisste nach Lawine am Broad Peak, darunter Star-Bergsteiger Nirmal Purja

Nach einem Lawinenabgang am 8047 Meter hohen Broad Peak in Pakistan werden zehn internationale Bergsteiger vermisst. Darunter befindet sich auch der Nepalese Nirmal „Nimsdai“ Purja. Er wurde auch dank einer erfolgreichen Netflix-Dokumentation zum Star des modernen Höhenbergsteigens.

Mit ihm werden vier weitere Nepalesen, eine US-Amerikanerin, ein Pakistani, eine Frau aus dem Oman, ein Chinese und ein weiterer Bergsteiger, dessen Nationalität noch nicht bekannt ist, vermisst. Sie gehörten unterschiedlichen Expeditionsteams an.

Seit dem Abgang der Lawine gab es keine Kommunikation mit den Vermissten. Die GPS-Tracker mehrerer Betroffener zeigten laut Medienberichten binnen kürzester Zeit einen Höhenverlust von 500 bis 1500 Metern. Eine Such- und Rettungsaktion ist angelaufen.