Hilfe in Krisensituationen
„Soziales Haus“ am Domanigweg: Wo Frauen, Kinder und Jugendliche Zuflucht finden
Elke Luwtisch (l.), Geschäftsführerin der Tiroler Kinder und Jugend GmbH, Soziallandesrätin Eva Pawlata und Julia Schratz (r.), Geschäftsführerin von lilawohnt, freuen sich über das neue Wohnungs- und Beratungszentrum.
© Land Tirol/Trenker
Das Wohnungs- und Beratungszentrum für wohnungslose Frauen und Kinder am Innsbrucker Domanigweg ist mittlerweile vollständig eingerichtet und in Betrieb. Der Verein „lilawohnt“ und die Tiroler Kinder und Jugend GmbH bieten dort Frauen, Kindern und Jugendlichen in belastenden Lebenssituationen Beratung, Betreuung und ein vorübergehendes Zuhause.
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