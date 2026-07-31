„Soziales Haus“ am Domanigweg: Wo Frauen, Kinder und Jugendliche Zuflucht finden

Das Wohnungs- und Beratungszentrum für wohnungslose Frauen und Kinder am Innsbrucker Domanigweg ist mittlerweile vollständig eingerichtet und in Betrieb. Der Verein „lilawohnt“ und die Tiroler Kinder und Jugend GmbH bieten dort Frauen, Kindern und Jugendlichen in belastenden Lebenssituationen Beratung, Betreuung und ein vorübergehendes Zuhause.