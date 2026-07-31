Mutter und Großmutter ließen laut Anklage autistischen Teenager verhungern

In New York stehen die Mutter und Großmutter eines im März verstorbenen Burschen im Verdacht, den Teenager verhungern lassen zu haben. Die zwei Frauen im Alter von 36 und 62 Jahren seien in der Früh (US-Ortszeit) verhaftet und des Mordes angeklagt worden, teilte ein Sprecher der New Yorker Polizei mit. US-Medien berichteten übereinstimmend, dass der 16-Jährige autistisch gewesen sei.

Vor vier Monaten seien Ermittler wegen eines verdächtigen Todesfalls in ein New Yorker Kinderkrankenhaus gerufen worden, so die Polizei. Vor Ort sei ihnen mitgeteilt worden, dass ein verstorbener 16-Jähriger Anzeichen von Mangelernährung aufgewiesen habe. Im Zuge der Ermittlungen habe die Gerichtsmedizin den Fall dann als Tötungsdelikt eingestuft.