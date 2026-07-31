Neue Töne in Hall: Städtische Musikschule vor Überführung ans Land

Nachdem auch der Haller Gemeinderat zugestimmt hat, ist es nun so weit: Die Stadt Hall stellt beim Land den Antrag, die renommierte städtische Musikschule in eine Landesmusikschule zu überführen. Der Schritt, der von den Umlandgemeinden forciert wurde, hat rein finanzielle Gründe. Dem Haller Bürgermeister blutet aber das Herz.