„Mit blutendem Herzen“
Neue Töne in Hall: Städtische Musikschule vor Überführung ans Land
Wann der Schriftzug „Städtische Musikschule“ in Hall durch „Landesmusikschule“ ersetzt wird, ist noch offen – der Weg dorthin ist nun jedoch endgültig eingeschlagen.
© Rita Falk
Nachdem auch der Haller Gemeinderat zugestimmt hat, ist es nun so weit: Die Stadt Hall stellt beim Land den Antrag, die renommierte städtische Musikschule in eine Landesmusikschule zu überführen. Der Schritt, der von den Umlandgemeinden forciert wurde, hat rein finanzielle Gründe. Dem Haller Bürgermeister blutet aber das Herz.
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