Aussichten für das Wochenende
Heftige Gewitter im Anmarsch: Tirol steht ein Wochenende mit Unwettern bevor
Am Freitag ist die Gewittergefahr entlang des Alpenhauptkamms am höchsten, ab Samstag ist mit lokalen Unwetter in ganz Tirol zu rechnen.
© Rita Falk/Tiroler Tageszeitung
Im Ötztal und Pitztal werden die Schäden der Unwetter vom Mittwoch noch aufgeräumt, da braut sich über Tirol bereits die nächste Gefahr zusammen. Angetrieben von Temperaturen jenseits der 30 Grad bilden sich ab Freitagnachmittag neue, kräftige Gewitterzellen.
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