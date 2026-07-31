„Hat es noch nie gegeben“
Freier Fall aus der Hafelekarbahn: Warum Influencer auf der Nordkette aus der Gondel sprangen
Ist es ein Vogel? Ist es ein Flugzeug? Nein: Es sind SportlerInnen, die am Mittwoch aus einer Gondel der Innsbrucker Hafelekarbahn gesprungen sind.
© Patrick Steiner
Beim „Munky‘s Air Jam“ warfen sich diese Woche Sportler und Influencer aus sieben Nationen drei Tage lang auf der Seegrube vom Dach. Höhepunkt waren 16 Meter tiefe Sprünge aus einer Gondel der Hafelekarbahn.
Kommentare