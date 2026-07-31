Sport verbindet: ASVÖ Tirol stärkt Kinder- und Jugendsport im ganzen Land

Mit dem ASVÖ Leichtathletik Grand Prix und den ASVÖ Familiensporttagen 2026 hat der ASVÖ Tirol einmal mehr eindrucksvoll bewiesen, welche wichtige Rolle ein Sportdachverband in der Förderung des Kinder- und Jugendsports einnimmt.

Beide Veranstaltungsreihen brachten tausende Tiroler Kinder, Familien und zahlreiche Sportvereine zusammen und schufen niederschwellige Möglichkeiten, Bewegung zu erleben und neue Sportarten kennenzulernen.

Leichtathletik Grand Prix

Der ASVÖ Leichtathletik Grand Prix führte rund 4.000 Tiroler Volksschulkinder an 13 Stopps spielerisch an die Grunddisziplinen der Leichtathletik – Laufen, Springen und Werfen – heran. Im Mittelpunkt standen dabei nicht Höchstleistungen, sondern die Freude an der Bewegung, das Sammeln erster Wettkampferfahrungen und die Förderung grundlegender motorischer Fähigkeiten. Durch die professionelle Organisation und die enge Zusammenarbeit mit Schulen leistet der ASVÖ Tirol einen nachhaltigen Beitrag zur sportlichen Entwicklung junger Menschen.

Ebenso erfolgreich präsentierten sich die ASVÖ Familiensporttage, die 2026 in Wörgl, Nußdorf-Debant und Prutz ausgetragen wurden. Familien konnten gemeinsam verschiedenste Sportarten kostenlos ausprobieren und mit den regionalen Sportvereinen direkt in Kontakt treten. Das vielfältige Angebot machte Bewegung für Kinder und Erwachsene gleichermaßen erlebbar und zeigte eindrucksvoll die große Bandbreite des Tiroler Vereinssports.

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Familiensporttage

Mit den Familiensporttagen bietet der ASVÖ Tirol den heimischen Sportvereinen eine professionelle Plattform, um ihre Angebote sichtbar zu machen, neue Mitglieder zu gewinnen und nachhaltig Nachwuchs für ihre Sportarten zu begeistern. Die Vereine gestalten die Mitmachstationen eigenständig und erhalten durch die Organisation, Bewerbung und Koordination des ASVÖ Tirol optimale Rahmenbedingungen. Dadurch bekommen auch kleinere Vereine eine Reichweite, die sie alleine nur schwer erzielen könnten.

Die beiden Projekte verdeutlichen exemplarisch, wie moderne Sportförderung funktioniert: Der ASVÖ Tirol verbindet Schulen, Familien und Vereine, baut Hemmschwellen gegenüber dem Vereinssport ab und schafft Begegnungen, aus denen langfristige Mitgliedschaften und sportliche Karrieren entstehen können. Gleichzeitig werden Bewegung, Gesundheit und Gemeinschaft gefördert – Werte, die weit über den Sport hinausreichen.