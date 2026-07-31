Heftiger Gegenwind für Infantino: Mehrheit lehnt umstrittene FIFA-Pläne ab

Innerhalb von nicht einmal 24 Stunden hat sich eine Mehrheit der FIFA-Mitgliedsländer gegen die umstrittenen Investorenpläne des Weltverbands ausgesprochen.

Am Donnerstag hatten die 55 Mitgliedsverbände der Europäischen Fußball-Union (UEFA) in diesem Konnex gar mit einem WM-Boykott gedroht. Gegen die Pläne stellten sich danach auch die Verbände für Nord-, Mittelamerika und Karibik (CONCACAF) und Asiens (AFC) mit 35 bzw. 46 FIFA-Mitgliedsverbänden – in Summe 136 Stimmen.

Das ist klar mehr als die einfache Mehrheit von 106 Stimmen. Noch vor dem am Freitagvormittag erfolgten Schritt Asiens hatte sich die FIFA gemeldet, man wolle trotz heftiger Kritik und Boykott-Drohungen am Vorhaben zur Gründung einer kommerziellen Tochtergesellschaft festhalten: „Unser geplanter Konsultationsprozess wurde durch irreführende Medienberichte gestört. Wir werden diesen Konsultationsprozess fortsetzen, um sicherzustellen, dass jeder Mitgliedsverband seine Stimme auf der Grundlage der tatsächlichen Fakten abgeben kann.“

FIFA kontert: „Niemand verkauft den Fußball“

„Niemand verkauft den Fußball“, beteuerte der Weltverband. „Das ist etwas, was die FIFA niemals in Betracht ziehen würde.“ Die FIFA Forward Enterprise (FFE) sei ausschließlich vorgeschlagen worden, um sicherzustellen, dass alle FIFA-Mitgliedsverbände die Möglichkeit haben, die kommerziellen Chancen des Fußballs in ihren jeweiligen Ländern sinnvoll zu nutzen.