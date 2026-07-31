Ausflug in den Schatten: 7 Klammen und Schluchten in Tirol, um der Hitze zu entfliehen

Auf der Suche nach Abkühlung? Wir haben sieben Orte in Tirol herausgesucht, an denen es auch an flirrenden Hitzetagen angenehm kühl ist: Klammen und Schluchten. Sie haben alle etwas gemeinsam: erfrischende Wasserläufe und hohe Felswände, die für Schatten sorgen.