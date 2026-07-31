Kühle Rückzugsorte
Ausflug in den Schatten: 7 Klammen und Schluchten in Tirol, um der Hitze zu entfliehen
An heißen Tagen einfach klammheimlich in den Schatten abtauchen - etwa in der Sillschlucht (links), in der Kundler Klamm (rechts oben) und der Tiefenbachklamm .
© Ornella Wächter
Auf der Suche nach Abkühlung? Wir haben sieben Orte in Tirol herausgesucht, an denen es auch an flirrenden Hitzetagen angenehm kühl ist: Klammen und Schluchten. Sie haben alle etwas gemeinsam: erfrischende Wasserläufe und hohe Felswände, die für Schatten sorgen.
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