Euphorisch und traurig zugleich: Letzte Station für weltreisenden Witwer aus Tirol

Herbert Eder ist nur einen Schritt von der Erfüllung seines Lebenstraums entfernt. Ein Land fehlt noch, dann hat der verwitwete Lienzer alle 195 Staaten der Erde bereist. Zuletzt begleitete Sohn Mauricio ihn durch Afghanistan und Pakistan. Seine verstorbene Ehefrau trägt Eder im Herzen immer bei sich.