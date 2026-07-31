Behörde prüfte: Burkiniverbot im Naturbad von Vorderhornbach hält

Die Badeordnung im Freibad Badino wurde behördlich geprüft und für in Ordnung befunden. Sowohl die Bezirkshauptmannschaft Reutte als auch die Staatsanwaltschaft Innsbruck haben die Ermittlungen gegen Bürgermeister Gottfried Ginther, der eine Frau mit Vollkörperanzug des Wassers verwies, eingestellt.