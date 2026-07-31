„Menschenwürde nicht verletzt“
Behörde prüfte: Burkiniverbot im Naturbad von Vorderhornbach hält
Das Badino in Vorderhornbach verträgt laut Badeordnung keine Ganzkörperanzüge.
© Helmut MIttermayr
Die Badeordnung im Freibad Badino wurde behördlich geprüft und für in Ordnung befunden. Sowohl die Bezirkshauptmannschaft Reutte als auch die Staatsanwaltschaft Innsbruck haben die Ermittlungen gegen Bürgermeister Gottfried Ginther, der eine Frau mit Vollkörperanzug des Wassers verwies, eingestellt.
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