- Überblick
- Newsticker
- Tirol
expand_more
- Politik
expand_more
- Wirtschaft
expand_more
- Panorama
expand_more
- Sport
expand_more
- Leben & Freizeit
expand_more
- Kultur
expand_more
- Auto & Motor
expand_more
- Tirol live
- Podcasts
- Tourentipps
- Leserfotos
Abseits vom Tivoli
Tiroler in der 2. Liga: Gleich sechs kicken beim Wacker-Erzrivalen in Salzburg
Eine große Tirol-Filiale um Kapitän Florian Rieder (l.) und Christian Gebauer (M.) agiert bei Austria Salzburg.
© gepa/Geieregger
Von Alexander Gruber
© 2026 Tiroler Tageszeitung Online - Alle Rechte vorbehalten
Kommentare