Abseits vom Tivoli

Tiroler in der 2. Liga: Gleich sechs kicken beim Wacker-Erzrivalen in Salzburg

Eine große Tirol-Filiale um Kapitän Florian Rieder (l.) und Christian Gebauer (M.) agiert bei Austria Salzburg.
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Alexander Gruber

Von Alexander Gruber

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