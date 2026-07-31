Sturz in Bachbett
79-Jähriger stürzte in Imster Schlucht drei Meter ab und verletzte sich schwer
Imst – Ein 79-Jähriger ist am Donnerstag in der Rosengartenschlucht in Imst abgestürzt. Der Niederländer wollte laut Polizei am späten Nachmittag an ein Geländer greifen, griff aber daneben. Er verlor das Gleichgewicht und stürzte drei Meter in ein Bachbett ab.
Der 79-Jährige zog sich bei dem Absturz schwere Verletzungen am Arm zu. Er wurde von der Bergrettung Imst geborgen und mit der Rettung ins Krankenhaus Zams eingeliefert. (TT.com)