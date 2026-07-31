Dringender Handlungsbedarf: Fast 1250 Menschen in Innsbruck wohnungs- oder obdachlos

Neue, im Zuge eines europaweiten Projekts erhobene Daten machen Ausmaß und Ursachen von Wohnungs- und Obdachlosigkeit in Innsbruck erstmals umfassend sichtbar. Was bei den 1246 erfassten Personen besonders auffällt, ist die weit verbreitete „versteckte Wohnungslosigkeit“ – und der hohe Anteil an jungen Betroffenen. Ein Überblick.