Erste umfassende Erhebung
Dringender Handlungsbedarf: Fast 1250 Menschen in Innsbruck wohnungs- oder obdachlos
175 Personen in Innsbruck sind laut der Zählung von akuter Obdachlosigkeit betroffen, leben und nächtigen also tatsächlich auf der Straße. Der Anteil „versteckter“ Wohnungslosigkeit liegt aber noch deutlich höher.
© Axel Springer
Neue, im Zuge eines europaweiten Projekts erhobene Daten machen Ausmaß und Ursachen von Wohnungs- und Obdachlosigkeit in Innsbruck erstmals umfassend sichtbar. Was bei den 1246 erfassten Personen besonders auffällt, ist die weit verbreitete „versteckte Wohnungslosigkeit“ – und der hohe Anteil an jungen Betroffenen. Ein Überblick.
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