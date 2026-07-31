Kino unter Sternen: Silent Cinema in Imst ausverkauft

Das Silent Cinema feierte am 29. Juli eine ausverkaufte Premiere im Imster Stadtpark. Rund 280 Besucher genossen das Open-Air-Kinoerlebnis mit dem Musical-Kinohit „Greatest Showman“. Die Veranstaltung gelang nach zwei wetterbedingten Verschiebungen bei idealen Bedingungen.

Imst – Erstmals gastierte die „Silent Cinema Open-Air-Kino-Tour 2026“ in Imst. Ein lauer Sommerabend bot gute Voraussetzungen für die Premiere.

Die Liegestühle im Stadtpark waren bei der ausverkauften Vorstellung voll besetzt. Als Film lief das Musical „Greatest Showman“. Dieser hatte sich zuvor im Online-Voting durchgesetzt. Hugh Jackman verkörpert den US-Zirkuspionier P. T. Barnum.

Die Filmvorführung startete nach Sonnenuntergang um 21:15 Uhr. Besucher konnten über spezielle Kopfhörer zwei Tonspuren wählen. Der Film war so auf Deutsch oder Englisch verfügbar. Dieses Konzept gibt dem Format seinen Namen „Silent Cinema“.

Der Imster Eishockeyverein IEC Imst bewirtete die Gäste. Die Damenmannschaft unterstützte dabei.

Der 2. Vizebürgermeister Marco Seelos verantwortete die Organisation. Er zog ein positives Fazit: „Es war eine gelungene Veranstaltung und eine erfolgreiche Premiere. Der moderne Kinoabend im Ambiente des Stadtparks hat Besucherinnen und Besucher aller Altersgruppen begeistert. Unser Dank gilt Hitradio Ö3, dem gesamten Silent-Cinema-Team für die professionelle und reibungslose Abwicklung sowie Imst Tourismus für die Unterstützung.“