Bilder vom Event
Mit Lichterketten und Pyjama: So rollten Hunderte beim Happy Nightskate durch Innsbruck
Während einige TeilnehmerInnen passend zum Motto gekleidet sind, fahren andere in ihrer gewöhnlichen Straßenkleidung mit.
© Axel Springer
Omas Nachthemden, Leopardenmuster und Schlafmasken als Kopfschmuck: Zum Saisonabschluss rollten die TeilnehmerInnen beim Happy Nightskate unter dem Motto „Pyjamaparty und Lichterabend“ durch Innsbruck. Das sorgte am Straßenrand auch für Verwunderung.
Kommentare