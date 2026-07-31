Neuer Juli-Rekord
Höhepunkt der Hitzewelle erreicht: Das waren die heißesten Orte in Tirol
Wer konnte, flüchtete am Freitag zum Wasser. So wie TT-Leserin Greti Blechinger, die den Speichersee unterhalb der Kleinen Salve in Itter besuchte.
© TT-Leserfoto/Greti Blechinger
Besonders schwitzen mussten am Freitag die InnsbruckerInnen. Überhaupt war es in Österreich der heißeste Juli-Tag, seit es Aufzeichnungen gibt. Die gute Nachricht: Am Wochenende verabschiedet sich die extreme Hitze, es gibt wieder „normale“ Sommertemperaturen.
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