Von Fahrbahn abgekommen: Mehrere Motorradfahrer bei Unfällen in Tirol verletzt

Zirl, St. Johann, Reith im Alpbachtal – Mehrere Motorradfahrer haben sich am Freitag auf Tirols Straßen verletzt, berichtet die Polizei.

Um 13 Uhr kam es auf der Seefelder Straße in Zirl zu einem Unfall: Ein 20-Jähriger fuhr gegen 13 Uhr bergwärts, verlor in einer Linkskurve die Kontrolle und prallte gegen eine Leitplanke. Dabei zog er sich schwere Verletzungen zu. Die Rettung brachte den Verletzten in die Klinik Innsbruck.

Biker überschlug sich in St. Johann

Gut zwei Stunden später, gegen 15 Uhr, verunglückte ein Motorradfahrer auf der Kössener Straße (B 176) in St. Johann. Der 25-Jährige dürfte zu schnell unterwegs gewesen sein, in einer Linkskurve geriet er über den rechten Fahrbahnrand hinaus. Er prallte gegen einen Straßenleitpflock, fuhr über die Böschung und überschlug sich.

Der Motorradfahrer blieb verletzt in der Wiese liegen. Mehrere Zeugen, darunter ein zufällig anwesender Arzt, leisteten Erste Hilfe, bis die Rettung eintraf. Anschließend wurde der Verletzte ins Krankenhaus Kufstein geflogen.

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