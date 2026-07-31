In Klinik geflogen
Schwerer Arbeitsunfall in Fließ: 52-Jähriger gegen Betonabdeckplatten gedrückt
Fließ – Ein Arbeiter hat bei einem Unfall am Freitag in Fließ schwere Beinverletzungen davongetragen. Wie die Polizei berichtet, war der 52-Jährige gegen 12 Uhr damit beschäftigt, Betonabdeckplatten mit einem Ladekran von einem Lkw abzuladen.
Dabei stürzten die Platten um und drückten den Mann gegen bereits abgestellte Platten. Der Verletzte setze selbst einen Notruf ab, per Hubschrauber wurde er in die Klinik Innsbruck eingeliefert. (TT.com)