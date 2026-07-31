Nach verheerenden Unwettern
Kläranlage beschädigt: Sölden leitet Abwässer vorübergehend in Ötztaler Ache
Rund 50.000 Kubikmeter Geröll und Schlamm haben praktisch die gesamte Anlage meterhoch verschüttet. Provisorisch fließen die Abwässer nun direkt in die Ötztaler Ache.
© Alexander Paschinger
Weil die Kläranlage in Sölden durch die Unwetter am Mittwochabend schwer beschädigt wurde, ist derzeit keine Abwasserreinigung möglich. In dieser Ausnahmesituation hat das Land Tirol eine provisorische Einleitung der Abwässer direkt in die Ötztaler Ache genehmigt. Auswirkungen auf Umwelt oder Gesundheit seien nicht zu erwarten.
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