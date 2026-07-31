Kläranlage beschädigt: Sölden leitet Abwässer vorübergehend in Ötztaler Ache

Weil die Kläranlage in Sölden durch die Unwetter am Mittwochabend schwer beschädigt wurde, ist derzeit keine Abwasserreinigung möglich. In dieser Ausnahmesituation hat das Land Tirol eine provisorische Einleitung der Abwässer direkt in die Ötztaler Ache genehmigt. Auswirkungen auf Umwelt oder Gesundheit seien nicht zu erwarten.