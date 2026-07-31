Bezirksmusikfest des Unterinntaler Musikbundes am Sonntag in Kufstein und Ebbs
Am Sonntag findet in Kufstein bzw. am Hödnerhof in Ebbs das Bezirksmusikfest des Unterinntaler Musikbundes statt, ausgerichtet wird es erstmals von der BMK Unterlangkampfen und der MK Hinterthiersee.
Ebbs, Kufstein – Musikalisch geht‘s am Sonntag im Bezirk Kufstein zu, wenn die BMK Unterlangkampfen sowie die MK Hinterthiersee am Sonntag, den 2. August, erstmals gemeinsam das Bezirksmusikfest des Unterinntaler Musikbundes ausrichten.
Los geht es um 10.00 Uhr mit einer traditionellen Feldmesse im Kufsteiner Grenzlandstadion. Nach dem Gesamtspiel aller 21 Mitgliederkapellen mit über 1.200 Musikantinnen und Musikanten folgt der große Festumzug durch das Stadtzentrum von Kufstein.
Großes Fest im Hödnerhof
Parallel dazu startet um 11.00 Uhr der Festbetrieb im Hödnerhof in Ebbs. Dort sorgen die Bundesmusikkapelle Oberlangkampfen, die Musikkapelle Kiefersfelden sowie zum Festausklang ab ca. 16 Uhr die vom Rosenheimer Herbstfest bekannten „Karolinenfelder“ für Stimmung. Der Eintritt ist frei.
Kostenlose Tischreservierungen
Wer sichergehen will, einen Platz an einem Tisch zu haben, kann erstmals bei einem Bezirksmusikfest des Unterinntaler Musikbundes einen Tisch reservieren. Und zwar unter 0664/3458313 (erreichbar von 13 bis 20 Uhr) oder per E-Mail unter info.bezirksmusikfest2026@gmail.com. Die Reservierung ist kostenlos. Auch Parkmöglichkeiten sind beim Hödnerhof in Ebbs ausreichend vorhanden. Bei Schlechtwetter findet auch die Feldmesse dort anstatt im Grenzlandstadion statt. (TT)
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