Bezirksmusikfest des Unterinntaler Musikbundes am Sonntag in Kufstein und Ebbs

Am Sonntag findet in Kufstein bzw. am Hödnerhof in Ebbs das Bezirksmusikfest des Unterinntaler Musikbundes statt, ausgerichtet wird es erstmals von der BMK Unterlangkampfen und der MK Hinterthiersee.

Ebbs, Kufstein – Musikalisch geht‘s am Sonntag im Bezirk Kufstein zu, wenn die BMK Unterlangkampfen sowie die MK Hinterthiersee am Sonntag, den 2. August, erstmals gemeinsam das Bezirksmusikfest des Unterinntaler Musikbundes ausrichten.

Los geht es um 10.00 Uhr mit einer traditionellen Feldmesse im Kufsteiner Grenzlandstadion. Nach dem Gesamtspiel aller 21 Mitgliederkapellen mit über 1.200 Musikantinnen und Musikanten folgt der große Festumzug durch das Stadtzentrum von Kufstein.

Großes Fest im Hödnerhof

Parallel dazu startet um 11.00 Uhr der Festbetrieb im Hödnerhof in Ebbs. Dort sorgen die Bundesmusikkapelle Oberlangkampfen, die Musikkapelle Kiefersfelden sowie zum Festausklang ab ca. 16 Uhr die vom Rosenheimer Herbstfest bekannten „Karolinenfelder“ für Stimmung. Der Eintritt ist frei.

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