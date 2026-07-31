Live-Termine und Neuheiten
Tirols Musikszene im August: Festivals im Grünen und ein Italo-Sommersong
Einen Ohrenschmaus in traumhafter Kulisse bietet das Hoch Kultur Festival in Osttirol. Der in Innsbruck aufgewachsene Nathan Trent (r.) hat einen Sommersong in seiner Muttersprache veröffentlicht.
© Bernhard Poscher, Nathan Trent
Zu lauen Sommernächten mit Livemusik locken mehrere Open-Air-Konzerte und Festivals in Tirol. Und es gibt wieder einige neue Releases heimischer KünstlerInnen – darunter ein Gemeinschaftsalbum mit klingenden Namen aus der Szene.
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