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Hubschrauber vor Ort
Einsätze in Mieming und Kufstein: Gewitter brachte Wanderer und Kletterer in Not
Mieming, Kufstein – Mehrere Bergsportler sind am Freitagabend in Tirol in Gewitter geraten und mussten gerettet werden.
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