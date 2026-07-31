Von Straße abgekommen: Auto stürzte im Defereggental fünf Meter in die Schwarzach

St. Jakob in Defereggen – Glück im Unglück hatten am Freitag ein 66-jähriger Autofahrer und seine Ehefrau auf dem Beifahrersitz. Die beiden waren laut Polizei gegen 17 Uhr auf der Defereggener Landesstraße unterwegs, als sie am Ortsbeginn von St. Jakob über den rechten Fahrbahnrand hinausgerieten. Warum war zunächst unklar.

Der Wagen prallte gegen die Ladeschaufel eines Radladers und stürzte anschließend rund fünf Meter über die Böschung in die Schwarzach. Ein Großaufgebot an Einsatzkräften rückte an, um das Unfallauto zu bergen. Die Beifahrerin wurde bei dem Unfall leicht verletzt, der 66-Jährige am Steuer blieb unverletzt. (TT.com)