Nach Fund von Babyleichen: Frau des Mordes beschuldigt

Nach dem Fund von fünf Babyleichen in Südfrankreich ist die 32-jährige mutmaßliche Mutter des fünffachen Mordes beschuldigt worden. Ihr gleichaltriger Lebensgefährte wurde nach Justizangaben von Freitag aus der Untersuchungshaft auf freien Fuß gesetzt. Die Frau wurde wegen des Mordes an Minderjährigen einem Untersuchungsrichter vorgeführt. Laut Staatsanwaltschaft starben die Babys zwischen April 2018 und Oktober 2025.

Die sterblichen Überreste von vier Babys und die Leiche eines Säuglings waren in der Wohnung des Paares im südfranzösischen Orange entdeckt worden - und zwar durch Nachforschungen des Lebensgefährten. Er war laut eigener Aussage bei der Polizei beunruhigt gewesen über die wiederholt sehr späte Feststellung der Schwangerschaft seiner Freundin.

Die Frau hatte laut Staatsanwaltschaft am Sonntag zu Hause entbunden, ehe sie ins Krankenhaus gebracht wurde. Bei sich zu Hause habe der Mann etwas entdeckt, was "menschlichen Überresten" ähnele. Am Montag durchsuchte die Polizei die Wohnung des Paares in Orange. Ein Gerichtsmediziner ging nach Angaben der Staatsanwaltschaft davon aus, dass die gefundenen Knochen und die verweste Leiche zu fünf Säuglingen gehörten. Laut der Zeitung "Le Parisien" gab die Frau gegenüber den Ermittlern an, die Babys seien "tot geboren" worden.