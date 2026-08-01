Drei Tote nach russischem Raketenangriff auf Kiew

Die ukrainische Hauptstadt Kiew ist nach Angaben der örtlichen Behörden in der Nacht erneut Ziel eines massiven russischen Luftangriffs geworden. Bei den Angriffen mit ballistischen Raketen seien mindestens drei Menschen getötet worden, teilte Kiews Bürgermeister Vitali Klitschko Samstagfrüh im Onlinedienst Telegram mit. "Explosionen in der Stadt. Kiew wird mit ballistischen Raketen angegriffen," schrieb Klitschko. Fünf Personen wurden verletzt in Krankenhäuser gebracht.

Wie AFP-Journalisten berichteten, waren mehr als zehn Explosionen hintereinander zu hören. Wegen der Wucht der Detonationen gingen demnach die Autoalarmanlagen auf den Straßen an. Mehr als 56.000 Menschen suchten Zuflucht in den U-Bahnstationen der Hauptstadt, die seit Beginn des Krieges als Bunker dienen.