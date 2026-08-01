Mutter und Tochter bei Unfall mit Alkolenker in St. Johann verletzt

Ein 26-Jähriger dürfte laut Polizei mit seinem Klein-Lkw zu schnell unterwergs gewesen sein und prallte gegen das Auto einer 44-Jährigen. Der Mann war alkoholisiert, der Führerschein wurde ihm sofort abgenommen.

St. Johann in Tirol – Am Freitagabend fuhr eine 44-Jährige mit ihrem Auto auf der Loferer Straße (B178) durch St. Johann. Mit ihr im Wagen saßen ihr Lebensgefährt und ihre beiden 17 und vier Jahre alten Kinder. Zur selben Zeit war ein 26-Jähriger mit einem Klein-Lkw auf der Innsbrucker Straße unterwegs. Beide fuhren in denselben Kreisverkehr ein.

Der Lenker dürfte laut Polizei zu schnell unterwegs gewesen sein, es kam zum Zusammenstoß. Die 44-Jährige und ihre 17-jährige Tochter wurden bei dem Unfall verletzt. Beide wurden nach der Erstversorgung mit der Rettung in das Bezirkskrankenhaus St. Johann in Tirol eingeliefert.