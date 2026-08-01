Kein gleiches Recht beim Kinderwunsch: Darum benachteiligt das Gesetz Single-Frauen

Die medizinisch unterstützte Erfüllung des Kinderwunsches für Alleinstehende ist nur noch in neun europäischen Ländern verboten, Österreich gehört dazu. Derzeit weichen viele Single-Frauen für das Social Egg Freezing (Einfrieren von Eizellen) ins Ausland aus, wo Ärzte und Kliniken für sie die Werbetrommel rühren.