Wird Verbot gekippt?
Kein gleiches Recht beim Kinderwunsch: Darum benachteiligt das Gesetz Single-Frauen
Das Einfrieren von Eizellen wird für Frauen, die in einer Partnerschaft leben, ab April 2027 gesetzlich ermöglicht.
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Die medizinisch unterstützte Erfüllung des Kinderwunsches für Alleinstehende ist nur noch in neun europäischen Ländern verboten, Österreich gehört dazu. Derzeit weichen viele Single-Frauen für das Social Egg Freezing (Einfrieren von Eizellen) ins Ausland aus, wo Ärzte und Kliniken für sie die Werbetrommel rühren.
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