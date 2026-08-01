Zwei Stunden Stillstand am Fernpass: Demos haben begonnen

Am Samstag wird wegen zwei angemeldeter Demonstrationen erneut die Fernpassstraße (B 179) gesperrt. Zwischen 9.45 und 12 Uhr geht zwischen dem Bereich Reutte/Katzenberg und Nassereith/Rastland nichts mehr. Auch das Hahntennjoch ist zu.

Reutte, Nassereith – Pünkltlich um 9.45 Uhr hat die Vollsperre der Fernpassstraße (B179) begonnen. Sie wird bis 12.00 Uhr andauern. Zeitgleich ist auch die Hahntennjochstraße (L246) nicht passierbar. Das befürchtete Verkehrschaos blieb vorerst aus.

„Keine besonderen Auffälligkeiten“, meldete die Landesverkehrsabteilung der Tiroler Polizei gegenüber der APA. „Es schaut gut aus“, sagte auch eine ÖAMTC-Sprecherin kurz vor der Sperre. Man sehe kein überbordendes bzw. außergewöhnliches Verkehrsaufkommen – weder auf der Fernpassroute noch anderswo in Tirol. Lediglich auf der Brennerautobahn (A13) gebe es etwas Stau – aber eine solche Lage verzeichne man schließlich auch oft unter der Woche.

Der Landtagsabgeordnete Florian Klotz (ÖVP) war am Samstag am Fernpass und stand den DemonstrantInnen Rede und Antwort. © Helmut Mittermayr

Auf beiden Seiten des Fernpasses – bei Nassereith/Rastland und in Reutte/Burgenwelt Ehrenberg Klause-Parkplatz – setzten sich gegen 10 Uhr die Protestmärsche in Bewegung. Zunächst versammelte man sich an zwei Standorten: Einerseits bei Reutte-Katzenberg und andererseits bei Nassereith-Rastland.

Der dazwischen liegende Straßenabschnitt umfasst 34 Kilometer und wurde für den gesamten Verkehr gesperrt. In Nassereith werde der Demo-Zug dann bis zum Parkplatz Fernstein führen, in Reutte abwärts bis zum Parkplatz Postwiese. (APA, TT.com)