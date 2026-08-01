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Wacker-Routinier im Fokus
Joppich und das Tor des Jahres: „Das war der schönste Treffer meiner Karriere“
Alexander Joppich der FC Wacker Innsbruck ließen die Muskeln spielen.
© GEPA pictures/ Daniel Schoenherr
Von Daniel Lenninger
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