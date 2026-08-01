Vereine feierten Jubiläum: Wiener Wurzeln für Kufsteins Andreas Hofer

Am Wochenende wurde in Kufstein das 100-jährige Bestehen des Andreas-Hofer-Denkmals gefeiert. Der frühere Obmann des Tirolerbundes in Wien, Johann Baumgartner, erinnert daran, dass die Statue ursprünglich für Wien bestimmt war – und erklärt, warum sie schließlich auf dem Kufsteiner Kalvarienberg ihren Platz fand.