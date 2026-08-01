Motorradfahrer übersah Auto in Innsbruck: 65-Jähriger bei Unfall verletzt
Bei einer Kollision zwischen einem Motorrad und einem Auto ist am Samstagmorgen im Innsbrucker Stadtteil Höttinger Au ein Motorradfahrer verletzt worden. Der Mann hatte laut ersten Erhebungen der Polizei den herannahenden Wagen übersehen.
Innsbruck – Gegen 7.30 Uhr lenkte am Samstag eine 29-jährige Italienerin ihr Auto auf der Innstraße in Richtung Westen. Zur selben Zeit wollte ein 65-jähriger Österreicher mit seinem Motorrad aus der Höttinger Au in die Fahrbahn einbiegen, um nach links weiterzufahren. Der Mann dürfte das Auto übersehen haben, teilte die Polizei mit. Es kam zur rechtwinkligen Kollision mit dem vorfahrtsberechtigten Wagen.
Durch den Aufprall zog sich der 65-jährige Motorradlenker Verletzungen unbestimmten Grades am Becken zu. Die 29-jährige Autofahrerin und ihr 46-jähriger Beifahrer blieben unverletzt. An beiden Fahrzeugen entstand erheblicher Sachschaden. (TT.com)