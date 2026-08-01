Eine Betonwüste zwischen Wäldern: Innsbruck muss klimafitter werden

Mehr Bäume, mehr Parks, mehr Schatten: Fast jede zweite Teilnehmerin und jeder zweite Teilnehmer der TT-Mitmach-Aktion wünschen sich ein grüneres Innsbruck. Die Forderung kommt nicht von ungefähr – denn die Landeshauptstadt kämpft mit zunehmender Hitze und einer der höchsten Bodenversiegelungen Österreichs.