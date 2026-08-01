„Was fehlt euch in Innsbruck?“
Eine Betonwüste zwischen Wäldern: Innsbruck muss klimafitter werden
Bei der TT-Mitmach-Aktion „Was fehlt Ihnen in Innsbruck?“ wünschten sich 48,6 Prozent der Befragten mehr „Grün/Bäume/Schatten“.
© Axel Springer
Mehr Bäume, mehr Parks, mehr Schatten: Fast jede zweite Teilnehmerin und jeder zweite Teilnehmer der TT-Mitmach-Aktion wünschen sich ein grüneres Innsbruck. Die Forderung kommt nicht von ungefähr – denn die Landeshauptstadt kämpft mit zunehmender Hitze und einer der höchsten Bodenversiegelungen Österreichs.
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