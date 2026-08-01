Sturz nach Ausweichmanöver: E-Bikerin in Wattens verletzt

Eine folgenschwere Begegnung hat sich am Donnerstagmorgen im Gemeindegebiet von Wattens ereignet. Eine 36-jährige E-Bikerin kam nach einem Ausweichmanöver wegen zwei E-Scooter-Fahrerinnen zu Sturz und verletzte sich dabei.

Wattens – Gegen 7.30 Uhr war eine 36-jährige Österreicherin mit ihrem E-Bike in Wattens auf dem Volderer Weg in Richtung Westen unterwegs. Zur selben Zeit fuhren zwei Mädchen mit ihren E-Rollern auf dem dortigen Gehsteig. Laut ersten Erhebungen bogen die beiden unmittelbar vor der herannahenden Radfahrerin auf die Fahrbahn ein.

Um einen Zusammenstoß zu verhindern, musste die 36-Jährige stark abbremsen, verlor dabei die Kontrolle und stürzte auf den Asphalt. Sie zog sich Abschürfungen sowie weitere Verletzungen unbestimmten Grades zu. Nach der Erstversorgung vor Ort wurde die Verletzte vom Rettungsdienst in das Landeskrankenhaus Hall in Tirol eingeliefert.