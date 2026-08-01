Ungewöhnlicher Einsatz
Happy End: Feuerwehr Wiesing wird zum Lebensretter für jungen Greifvogel
Kommandant Andreas Rofner und Andreas Singer von der Feuerwehr Wiesing rückten mit ihren Kollegen zur Greifvogel-Rettung aus.
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Ein verletzter Greifvogel sorgte für einen ungewöhnlichen Einsatz der Freiwilligen Feuerwehr Wiesing. Dank des schnellen Handelns der Einsatzkräfte und einer Nacht in sicherer Obhut konnte das Jungtier am nächsten Morgen wieder in die Freiheit entlassen werden.
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