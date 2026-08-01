Bei Canyoning in Ötz verletzt: 24-Jähriger per Tau geborgen

Bei einer Canyoningtour in der Auerklamm in Ötz musste am Samstag ein 24-Jähriger per Tau gerettet werden. Der junge Mann war Teil einer 16-köpfigen Gruppe. Gegen 11 Uhr rutschte er die sogenannte „große Rutsche“ und verletzte sich beim Eintauchen ins Wasser an der linken Schulter unbestimmten Grades. Der Verletzte wurde anschließend mittels Taus durch den Notarzthubschrauber „Martin 2“ aus der Schlucht geborgen und zur Behandlung in die Medalp Imst geflogen. (TT.com)