Tirolerin Gschwentner feierte beim Radkriterium in St. Anton Sieg

Im Rahmen des diesjährigen Arlberg Giro gab es bereits am Samstagabend Radsport vom Feinsten und einen Heimsieg zu bejubeln.

Pünktlich zum Start des Internationalen Radkriteriums meldete sich am Samstag in St. Anton die Sonne zurück. Nach spannenden Rennen kürten sich die Tirolerin Leila Gschwentner bei den Damen und der Deutsche Patrick Reißig bei den Herren durch.

Am Sonntag steht noch der traditionelle Arlberg-Giro mit 1500 AthletInnen auf dem Programm. Mit uns seid ihr ab 9.00 Uhr live dabei!