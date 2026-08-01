82-Jähriger brach auf Gletscher am Großglockner ein und stürzte vier Meter in die Tiefe

Am Großglockner stürzte am Samstagvormittag ein 82-Jähriger knapp vier Meter in eine Gletscherspaltenbrücke. Der Mann ging gegen 10 Uhr von der Stüdlhütte über den Normalweg Richtung Erzherzog Johann Hütte. Am sogenannten Ködnitzkees unterhalb des Einstieges zum Klettersteig brach er bei einer schneebedeckten Gletscherspaltenbrücke ein.

Der 82-Jährige stürzte knapp vier Meter ab und blieb auf einer Schneebrücke liegen. Er setzte selbständig den Notruf ab. Der leicht verletzte Bergsteiger wurde im Anschluss von der Bergrettung Kals und der Alpinpolizei ausfindig gemacht, geborgen und vom Notarzthubschrauber ins Bezirkskrankenhaus Lienz geflogen. (TT.com)