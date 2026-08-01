Erst anderen Lokalgast, dann Polizisten attackiert: 39-Jähriger in Innsbruck festgenommen

In der Nacht auf Samstag kam es vor einem Innsbrucker Lokal zu einer handfesten Auseinandersetzung zwischen Gästen. Als die Polizei gegen 1.30 Uhr eintraf, versuchte ein 39-jähriger Österreicher erneut die anderen Lokalgäste anzugreifen. Die Beamten verhinderten dies, indem sie sich zwischen die Parteien stellten.