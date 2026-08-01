Stieß Beamten
Erst anderen Lokalgast, dann Polizisten attackiert: 39-Jähriger in Innsbruck festgenommen
In der Nacht auf Samstag kam es vor einem Innsbrucker Lokal zu einer handfesten Auseinandersetzung zwischen Gästen. Als die Polizei gegen 1.30 Uhr eintraf, versuchte ein 39-jähriger Österreicher erneut die anderen Lokalgäste anzugreifen. Die Beamten verhinderten dies, indem sie sich zwischen die Parteien stellten.
Der 39-Jährige stieß den Polizisten zur Seite und wollte erneut attackieren. Daraufhin fixierten die Beamten den Angreifer am Boden und nahmen diesen fest. Das attackierte Opfer wurde von einem Rettungssanitäter versorgt, es erlitt Verletzungen unbestimmten Grades im Gesichtsbereich. Auch einer der Beamten wurde unbestimmten Grades verletzt (TT.com).