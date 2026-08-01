Testet euer Wissen!
Wo bin ich? Das große Tiroler Berg- und Gipfel-Quiz
Ist man kein Bergfex, ist dieses Quiz recht schwierig. Doch die meisten TirolerInnen sind ohnehin Gämsen. Die Frage, die hier gestellt wird, ist schlicht: Wo bin ich? Damit es nicht ganz so schwierig ist, gibt es vier Antwortmöglichkeiten. Und manch versteckten Hinweis.
Wo bin ich?
Sonnenuntergang, Gipfelkreuz, Bergsee und Co.: Wir wollen wissen, wo die Fotos aufgenommen wurden.
Frage 1 von 8:
„Auf tirolerischen Almen, bei die Küah, bei die Kalmen“, so lautet der Anfangstext eines Liedes. Auf welche Alm gehen die Wanderer auf diesem Bild? Zusatztipp: Im Hintergrund sind die „Dolomiten Nordtirols“ zu sehen.
Kommentare