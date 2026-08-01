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Prosic schnürte Doppelpack
Derbysieg gegen St. Johann ließ bei Kufstein Ärger über Schiri verrauchen
Kufstein war im Derby gegen St. Johann obenauf.
© Alexander Schwaninger / SK St. Johann
Von Michael Pipal
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