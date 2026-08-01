Beach-Volleyballer Hammarberg/Berger ins Rio-Halbfinale

Die Beach-Volleyballer Timo Hammarberg und Tim Berger sind am Samstag beim Elite16-Turnier der ProTour in Rio de Janeiro in das Halbfinale eingezogen. Das ÖVV-Duo setzte sich im Viertelfinale gegen die Brasilianer Andre/Renato 2:1 (18,-16,7) durch. Zuvor gab es an der Copacabana bereits einen 2:1-Erfolg gegen deren Landsleute Arthur Mariano/Adrielson dos Santos. Es wird der vierte Top-5-Platz für Hammarberg/Berger bei einem Turnier dieser Kategorie in der heurigen Saison.