Waldbrände in Südeuropa toben weiter

Feuerwehren in Südeuropa kämpften auch am Sonntag gegen Waldbrände. Während sich die Lage in Spanien sowie in der Türkei etwas entspannt, war die griechische Feuerwehr weiter gegen einen großflächigen Brand nahe Athen im Einsatz. Die stürmischen Winde, die bis Samstag wüteten, haben nach Angaben der Meteorologen etwas nachgelassen. "Das macht uns Hoffnung", sagte ein Sprecher der griechischen Feuerwehr Medien.

Der Schwerpunkt der Waldbrände in Griechenland befindet sich rund 50 Kilometer westlich der Hauptstadt Athen. Hunderte Einsatzkräfte, darunter auch Helfer aus Rumänien und Frankreich, kämpfen dort gegen einen Großbrand, der rund um das dicht bewaldete Gebirgsmassiv von Kithairon wütet. "Die Situation ist chaotisch", sagte der Bürgermeister von Megara, der wichtigsten Stadt der Region, im griechischen Rundfunk.

Im Raum Athen ist der Großeinsatz unüberhörbar: Immer wieder brummen und knattern Löschflugzeuge und Hubschrauber, die in die Krisenregion unterwegs sind. Ein Sprecher der Feuerwehr teilte mit, dass landesweit bisher 13 Menschen wegen fahrlässiger Brandstiftung festgenommen worden seien.

Ministerpräsident Kyriakos Mitsotakis sprach von einer außergewöhnlichen Lage. "Es gibt Situationen, in denen Art und Intensität der Wetterereignisse jede menschliche Planung und jede operative Leistungsfähigkeit überfordern", teilte er in einem Post auf Facebook mit.

Etliche Ortschaften wurden per Warn-SMS zur Evakuierung aufgefordert. Während die Feuerwehr gegen die Flammen kämpfte, versuchten Mitglieder von Tierschutzvereinen, Haus-, Nutz- und Wildtiere aus den Brandgebieten in Sicherheit zu bringen, berichtete das Nachrichtenportal "Ethnos". Nach einer Schätzung von Meteorologen wurden im Westen Athens bisher rund 10.000 Hektar Wald und landwirtschaftlich genutztes Land zerstört.

Die Türkei kann dagegen erst einmal aufatmen: Alle Waldbrände seien vollständig unter Kontrolle, teilte Forstminister Ibrahim Yumakli mit. Seit Mittwoch habe man mehr als 300 Feuer im ganzen Land bekämpft. Der Minister warnte, weiter wachsam zu bleiben. Noch immer ist es vor allem im Süden und Westen des Landes sehr windig, was Brände wieder anfachen könnte.

In Frankreich ist der größte Brand im Südwesten des Landes zwar seit Samstag unter Kontrolle und die Lage nach Angaben der Präfektur stabil, Einsatzkräfte sind jedoch noch mit aktiven Brandherden in den Ferienorten Lège-Cap-Ferret und Le Porge konfrontiert. Entwarnung gibt es vorerst auch für ein Feuer im südfranzösischen Département Var, das sich nach Angaben der Präfektur in der Nacht nicht weiter ausgebreitet hat. 1.500 Feuerwehrleute kämpfen dort jedoch noch gegen zahlreiche Brandherde. Einen weiteren kleineren Brand gibt es nach Angaben der regionalen Feuerwehr auf Facebook in der Gemeinde Bayons im Südosten des Landes.