Vier Tote bei israelischen Angriffen im Gazastreifen

Israel hat seine Luftangriffe im Gazastreifen am Sonntag fortgesetzt und dabei palästinensischen Behörden zufolge vier Menschen getötet. Dies geschah, obwohl US-Präsident Donald Trump einen Durchbruch bei den Verhandlungen über eine Waffenruhe verkündet hatte. Bei einem Angriff auf eine Wohnung in Deir al-Balah sei ein Ehepaar getötet worden, teilten Sanitäter mit. Zwei Menschen, darunter ein Kind, seien bei einem Luftschlag auf ein Haus in Gaza-Stadt getötet worden.

Trump hatte am Donnerstag erklärt, es habe einen Durchbruch gegeben, nachdem die Hamas auf eine von den USA unterstützte Initiative hin zugestimmt habe, ihre Waffen niederzulegen. Am Freitag veröffentlichte Trumps Friedensrat einen 15-Punkte-Plan, der die letzten Schritte zur Umsetzung des im vergangenen Jahr in Ägypten geschlossenen Waffenstillstandsabkommens umreißt.

Die Hamas hat jedoch erklärt, sie werde ihre Waffen erst dann zur Lagerung übergeben, wenn Israel seine Militäreinsätze beendet und seine Streitkräfte wie im Abkommen des Vorjahres vereinbart abzieht. Ein israelischer Vertreter sagte der Nachrichtenagentur Reuters, es werde keinen Abzug von den derzeitigen Positionen des Militärs geben, solange die Hamas keine "echte Entwaffnung" vollziehe. Der israelische Ministerpräsident Benjamin Netanyahu hat sich nicht öffentlich zu der Initiative geäußert, während der Minister für Nationale Sicherheit, Itamar Ben-Gvir, sie als inakzeptabel bezeichnete.